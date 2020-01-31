РИАМО - 31 янв. В Московской области центры «Мой бизнес» могут появиться в каждом городском округе до середины этого года, сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Я думаю, что они (центры «Мой бизнес» - ред.) заработают до середины года уже во всех городских округах. У нас же сейчас уже по всем городским округам главы минимум раз, а чаще всего в два раза в месяц, встречаются с бизнесом», - сказал Хромов.

Он отметил, что центры «Мой бизнес» планируют открыть на базе МФЦ или отделов Торгово-промышленной палаты.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям региона. В ходе обращения Воробьев поручил открыть центры «Мой бизнес» в каждом городском округе. Сейчас в Подмосковье открыты 12 центров, где помогают предпринимателям зарегистрировать компанию, а также оформить заявку на получение льгот и субсидий.