РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Пожарные Подольска потушили возгорание в частном доме в деревне Федюково, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В пятницу в 14:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Подольск, деревня Федюково, улица Полевая, дом №12.

«В 15:38 пожарные округа ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении принимали участие четыре единицы техники и 16 человек.