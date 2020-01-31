РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. В Подольске начали возводить железобетонный каркас с днищем блока биологической очистки в ходе реконструкции городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на Домодедовском шоссе, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

Продолжаются работы по реконструкции городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по адресу: Подольск, Домодедовское шоссе, 25Б.

«В настоящее время завершили земляные работы и возводят железобетонный каркас с днищем и стенами сооружения блока биологической очистки производительностью 50 тысяч кубометров в сутки. На объекте возвели две подпорные стены и смонтировали модульный блок-контейнер станции управления фильтрами блока доочистки», – говорится в сообщении.

Проводится процедура по закупке оборудования для реконструкции воздуходувной станции и блока доочистки производительностью 150 тысяч кубометров в сутки.