РИАМО – 31 янв. Роскачество провело исследование, в рамках которого оценило качество вин в картонных упаковках на российских прилавках, передает Газета.ru.

«Отмечается, что вино в пакетах удобнее в использовании и не бьется. Его можно брать с собой на природу и в другие места. Также плюс вина в коробках — это его достаточно низкая цена», - отмечается в материале.

В то же время часто в таком формате очень часто продаются не вина, а винные напитки, сделанные из дешевого виноматериала, — это псевдо-вино по очень низкой цене. Поэтому велик риск наткнуться на некачественный продукт.

«Для качественных вин используют сок, который идет из пресса «самотеком», а для самых дешевых – сок, который пресс буквально «выжимает» из виноградного жмыха», — отметил руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян.