РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. Жилой комплекс «Котельнические высотки» в подмосковных Котельниках перевели на постоянную схему энергоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Заместитель главы администрации городского округа Котельники Сергей Жигалкин провел встречу с пострадавшими соинвесторами по вопросу завершения строительства проблемного объекта ЖК «Котельнические Высотки».

«На объекте находятся около 180 человек. Получены акты допуска электро- и теплоустановок в Ростехнадзоре. Объект переведен на постоянную схему энергоснабжения», – говорится в сообщении.

В корпусе №1 продолжаются отделочные работы мест общего пользования, монтаж лифтового оборудования. В корпусе №2 завершаются отделочные работы мест общего пользования, работы по благоустройству территории и работы по устройству внутренних инженерных систем и коммуникаций. Завершены пуско-наладочные работы лифтового оборудования. Полностью завершены работы по напольному покрытию в подземном паркинге.

В ближайшее время планируется проведение итоговой проверки Госстройнадзора по корпусу №2.