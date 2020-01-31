РИАМО - 31 янв. В рамках региональной акции «Про героя», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, жители Подмосковья смогут записать видеоролики, которые разместят в мультимедийном зале музея Зои Космодемьянской в Рузском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Накануне 9 мая в деревне Петрищево откроется первый в стране музейный комплекс «Зоя» памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Один из залов в нем станет мультимедийным мемориалом, в котором установят панорамный экран с видеороликами о героях войны, записанными жителями Московской области. Любой посетитель музея тоже сможет сделать там видеосообщение о своих родных.

«Подобных экспозиционных технологий, как в новом музее «Зоя», в российских музеях нет. Для того, чтобы наполнить контент мультимедийного зала, 31 января – за 100 дней до Дня Победы – в Московской области стартует акция #прогероя», – сказала министр культуры региона Елена Харламова.

В 630 библиотеках, 12 государственных музеях, в семи филиалах телеканала «360» (Химки, Балашиха, Дубна, Истра, Солнечногорск, Одинцово, Ногинск) и в Открытой студии телекомпании «360» в доме правительства Московской области будут установлены видеозоны, где каждый сможет записать рассказ о своих героях войны.

«Через несколько лет в музей «Зои» придут наши внуки и правнуки. Они увидят ролики, записанные в 2020 году, и узнают историю войны и историю Победы из уст обычных людей. Это будет некий портал в прошлое: «Бессмертный полк» в цифровом формате, который сохранит память о Великой Отечественной войне навечно», – подчеркнула министр.

По ее словам, видеоролики акции #прогероя 9 мая 2020 будут показаны в парках и на фасадах домов в городах Подмосковья. В акции участвуют волонтеры Молодежного медиацентра Московской области из 25 муниципальных образований.