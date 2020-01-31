РИАМО - 31 янв. В Наро-Фоминском округе СК организовал проверку по поводу того, что мать в состоянии алкогольного опьянения взяла в аренду каршеринг и посадила за руль своего малолетнего ребенка, что представляло опасность для его жизни, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«31 января в эфире федеральных каналов вышел сюжет о том, что жительница Московской области во время поездки на автомобиле, арендованном по системе каршеринга, употребив алкогольные напитки, посадила за руль малолетнего сына», - говорится в сообщении.

Второй несовершеннолетний ребенок находился на заднем сидении автомобиля. Женщина вовлекла своего ребенка на совершение действий, опасных для его жизни и еще одного несовершенного пассажира.

Следователи Наро-Фоминского округа проведут проверку и установят все обстоятельства произошедшего. Действиям матери будет дана экспертная оценка.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.