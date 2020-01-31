РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 янв. В Домодедовскую центральную городскую больницу закупили 8 единиц медицинского оборудования, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«В Домодедовскую центральную городскую больницу было закуплено 8 единиц оборудования, в том числе ангиограф, анестезиологическая система, микроскоп операционный и другие», – говорится в сообщении.

Медтехника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».