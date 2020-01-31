РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. В подмосковных Люберцах 1 февраля стартуют соревнования в рамках проекта «Мини-футбол в школу», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С 1 февраля стартует муниципальный этап соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций городского округа Люберцы. Мероприятие проводится в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», – говорится в сообщении.

Участниками соревнований станут команды мальчиков и девочек, собранные из учащихся общеобразовательной организации Люберец. Соревнования пройдут в четырех возрастных группах. Команды мальчиков и команды девочек участвуют отдельно друг от друга. Состав команды – 12 человек: 10 игроков, тренер и руководитель делегации.

Из каждой группы на зональный этап поедет одна команда победительница – всего 8 команд. Зональный этап состоится в спорткомплексе «Котельники» 11, 14, 17 и 18 февраля. Победители зонального этапа будут участвовать в областном этапе.

Ознакомиться с графиком муниципальных этапов можно на сайте.