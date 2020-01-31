РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 янв. Записать видеоролик с воспоминаниями о Великой Отечественной войне можно в культурно-информационном центре «Леонидовка»в Мытищах с 31 января по 31 марта, сообщается в Instagram-аккаунте МБУК «КИЦ «Леонидовка».

«75-летнему юбилею Великой Победе посвящается! 31 января – 31 марта проходит акция «Про Героя». Расскажи про своего героя в информационном центре «Леонидовка». Все желающие могут записать видеоролик с воспоминаниями о Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

Акция «Про Героя» – это проект Московской области. В рамках этой акции все желающие могут воспользоваться специальными видеозонами и записать рассказ о своих родных и близких, которые принимали участие в военных событиях 1941-1945 годов.

Культурно-информационный центр «Леонидовка» располагается по адресу: город Мытищи, 2-й Щелковский проезд, дом 7. Всю необходимую информацию можно уточнить по телефону: 8(495)407-06-12.