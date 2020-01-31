РИАМО - 31 янв. Традиционную ежемесячную встречу с представителями бизнеса Подмосковья посетили 230 человек, сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Сегодня было 230 человек. Это одна из самых таких массовых встреч. Я думаю, что связано это с тем, что год начался, все отдохнули. Это показатель того, что есть вопросы у бизнеса. И то, что инициатива губернатора по созданию центра защиты и поддержки бизнеса - очень важное и нужное направление», - сказал Хромов.

По его словам, чтобы обратиться в центр защиты и поддержки бизнеса, достаточно набрать единый телефонный номер 0150.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил об открытии центра защиты и поддержки бизнеса в ходе обращения к жителям. В этот центр может обратиться каждый предприниматель со своими вопросами и любой человек, который хочет открыть свое дело.