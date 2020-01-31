РИАМО - 31 янв. В Москве за три дня подали более 150 заявок на участие в пятом юбилейном сезоне проекта «Музыка в метро», сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного метрополитена.

Прием заявок стартовал 27 января.

«За три дня с начала нового сезона поступило более 150 анкет-заявок от артистов, желающих участвовать в проекте. Сбор заявок на сайте продлится до 22 марта. После этого участникам проекта предстоит выступить перед членами жюри», — сказал собеседник агентства.

Во время прослушивания эксперты оценят конкурсантов по нескольким параметрам. Это техника и качество исполнения, визуальная подача и общее впечатление. В состав жюри входят представители Московского продюсерского центра, преподаватели музыкального училища имени Гнесиных и музыкального училища имени Шнитке, а также приглашенные звезды шоу-бизнеса и продюсеры

Проект «Музыка в метро» был запущен в 2016 году и с тех пор стремительно увеличивает свои масштабы. В 2019 году было подано более 1,5 тысяч заявок, это в три раза больше, чем в первом сезоне проекта. В 2016 году на площадках проекта выступали 30 музыкантов и коллективов, а уже в 2019 было отобрано 245 сольных исполнителей и коллективов.

В проекте перед музыкантами не ставят жанровых рамок. Среди участников есть исполнители этнической, электронной, джазовой, народной, рок-музыки, артисты, которые поют а капелла.

Прошедшие отбор участники получат доступ в личный кабинет на сайте проекта. Там они смогут самостоятельно бронировать место и время своих выступлений, а также следить за календарем занятости.

Благодаря проекту музыканты могут заявить о себе и найти новых поклонников, а пассажиры – послушать хорошую музыку. На площадке проекта в вестибюле станции «Курская» послушать музыкантов с 10 до 17 часов могут более 24 тысяч человек, а вечером – свыше 8 тысяч. Доступное время для выступлений не включает часы пик, чтобы не создавать дискомфорта пассажирам.

Всего в метро есть 33 площадки проекта. В 2019 году площадки были впервые открыты за пределами метрополитена – в павильоне Московских центральных диаметров и на площадке Даниловского рынка у станции метро «Тульская».