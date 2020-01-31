РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. Девятый турнир по хоккею среди детей 2009 года рождения на Кубок олимпийского чемпиона, участника Суперсерии СССР-Канада Юрия Ляпкина открыли в пятницу в подмосковной Балашихе, соревнования продлятся до 2 февраля, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В турнире, который открылся в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина, участвуют 8 команд из разных городов России. 5 клубов представляют Московскую область, Балашиху – команда «Авангард-Олимпиец».

«Я от всей души приветствую всех на традиционном турнире на кубок Юрия Ляпкина. Сегодня у вас есть возможность, играя в хоккей здесь на льду, смотря на Юрия Евгеньевича строить планы, учиться у него быть настоящим человеком. Я всем желаю хорошего настроения. Пусть победит сильнейший», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Вместе с Юрием Ляпкиным, председателем совета депутатов Балашихи Геннадием Поповым, директором спортивной школы олимпийского резерва Никитой Тарасевичем, гендиректором завода «Рубин» Евгением Крамаренко и гендиректором Ледового дворца Александром Бахтиным и другими гостями он вручил памятные подарки игрокам, а затем принял участие в символическом вбрасывании шайбы.

Юрий Ляпкин поблагодарил команды, участвующие в турнире, количество которых с каждым годом увеличивается и родителей, которые привели своих детей заниматься этим видом спорта, а затем объявил об открытии соревнований.

Юрий Ляпкин – олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион СССР, участник Суперсерии СССР-Канада 1972, 1974, 1976 годов.