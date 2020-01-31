Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса 2019-nCoV из Китая чрезвычайной ситуацией мирового значения. Вирус уже зафиксирован в 18 странах. В пятницу стало известно о двух заболевших китайцах в РФ. Число случаев летального исхода достигло порядка 200. В России из-за угрозы коронавируса временно перестали оформлять электронные визы для граждан Китая, также принято решение о прекращении грузового железнодорожного сообщения с КНР и закрытии границы на Дальнем Востоке. В Москве и Подмосковье для защиты от коронавируса созданы оперативные штабы и закуплены необходимые медицинские средства. Об основных симптомах и мерах профилактики коронавируса читайте в инфографике РИАМО.