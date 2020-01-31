РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 янв. Первый в мире памятник фронтовым кинооператорам откроют в преддверии 75-летия Великой Победы в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Прототипом первого в мире памятника фронтовым операторам стал легендарный кинооператор Владимир Сущинский, который погиб в феврале 1945 года. Скульптурная композиция откроется 6 мая в Красногорске, рядом с Российским государственным архивом кинофотодокументов», – говорится в сообщении.

В Российском государственном архиве кинофотодокументов хранится 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники о Великой Отечественной войне. Это кадры, которые советские операторы снимали, рискуя своей жизнью.

«Мы видим войну глазами этих людей, многие из них отдали свою жизнь, многие получили ранения. Это бесценный архив, который на самом деле расставляет все точки над «i» и отвечает на все вопросы, если у кого-то возникают сомнения о вкладе советского народа в нашу Великую Победу», – подчеркнула глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

С инициативой увековечения памяти «летописцев войны» выступили сотрудники Российского государственного архива кинофотодокументов.

«Не зря весь мир оценил нашу военную кинохронику. Первый послевоенный фильм – документальный – «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» получил «Оскара», – отметила директор Российского государственного архива кинофотодокументов Наталия Калантарова.

Администрация муниципалитета принимает в проекте активное участие и проводит работы по благоустройству территории и подготовке основы для монумента.

«В настоящее время большая часть работ по подготовке площадки уже выполнена: обустроено брусчатое покрытие площадью 1 426 квадратных метров, смонтированы фундаменты под памятник и большой экран, на котором будет транслироваться военная кинохроника. С наступлением подходящей весенней погоды здесь установят светильники и высадят кустарники и цветы», – заключается в материале.