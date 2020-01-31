РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 янв. Каждый четверг в 16:00 во всех библиотеках МАУК «БИЦ» городского округа Мытищи будут показывать фильмы о Великой Отечественной войне, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской центральной библиотеки.

«В рамках подготовки к празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне во всех библиотеках городского округа Мытищи каждый четверг в 16:00 будут проводиться кинопоказы фильмов о войне «Война. Победа. Память». Приглашаем всех желающих!» – говорится в сообщении.

Вход на мероприятие свободный. Адреса и контактные телефоны библиотек можно найти на сайте МАУК «БИЦ».