РИАМО - 31 янв. «Аэрофлот» переводит рейсы, отправляющиеся в города КНР, а также прибывающие из Китая, в терминал F аэропорта Шереметьево, сообщается на сайте авиакомпании.

Рейсы переведут в пятницу, начиная с 17:00. Международные рейсы «Аэрофлота» по другим направлениям, которые выполнялись из терминала F, будут переведены в терминалы D, E, C.

«Аэрофлот» проводит оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации и просит пассажиров следить за изменениями в расписании и уточнять терминал вылета/прилета на онлайн-табло авиакомпании», - говорится в материале.

В терминал F также переведут рейсы авиакомпании China Southern Airlines CZ655/656.

Вспышка нового коронавируса произошла в конце 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. На данный момент умерло свыше 200 человек, число заболевших составляет 10 тысяч человек. Эпидемию назвали медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.