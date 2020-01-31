РИАМО - 31 янв. «Аэрофлот» переводит рейсы, отправляющиеся в города КНР, а также прибывающие из Китая, в терминал F аэропорта Шереметьево, сообщается на сайте авиакомпании.
Рейсы переведут в пятницу, начиная с 17:00. Международные рейсы «Аэрофлота» по другим направлениям, которые выполнялись из терминала F, будут переведены в терминалы D, E, C.
«Аэрофлот» проводит оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации и просит пассажиров следить за изменениями в расписании и уточнять терминал вылета/прилета на онлайн-табло авиакомпании», - говорится в материале.
В терминал F также переведут рейсы авиакомпании China Southern Airlines CZ655/656.
Вспышка нового коронавируса произошла в конце 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая. На данный момент умерло свыше 200 человек, число заболевших составляет 10 тысяч человек. Эпидемию назвали медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.
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