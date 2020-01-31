РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 янв. Семинар для предпринимателей, посвященный переходу на электронный кадровый документооборот, провели в администрации подмосковного Красногорска в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Организаторами семинара выступили торгово-промышленная палата и администрация горокруга. О новшествах в трудовом законодательстве собравшимся рассказала доцент кафедры автоматизированных систем ДОУ РГГУ, член РОО «Гильдия управляющих документацией», эксперт компании «Эксперт-Завод», кандидат исторических наук Валентина Янковая. Участие в семинаре можно было принять бесплатно.

«Сегодня (31 января – ред.) мы проводим семинар, посвященный изменениям в Трудовом кодексе РФ – переходу на электронные трудовые книжки. Он собрал около 200 участников. Посещаемость говорит о спросе на эту информацию», - отметил президент торгово-промышленной палаты Красногорска Денис Французов.

Он добавил, что в семинаре приняли участие кадровики и бухгалтеры предприятий сферы бизнеса, а также образовательных и спортивных организаций.

По словам Французова, отчитываться по новым формам необходимо уже с 17 февраля этого года.