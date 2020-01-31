РИАМО - 31 янв. В 2019 году к бесплатному Wi-Fi в столичной подземке подключились 9,4 миллиона уникальных пользователей, большинство заходят в Сеть в метро со смартфонов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что бесплатный Wi-Fi в метро был реализован с помощью государственно-частного партнерства. Власти города дали 10-летнюю льготу на создание беспроводной сети передачи данных, а частный оператор инвестировал около 100 миллионов долларов.

«В 2019 году сеть MT_FREE (Московский транспорт) обеспечила бесплатной связью 9,4 миллиона уникальных пользователей – пассажиров московского метро. В среднем пассажиры подключаются к сети 2,3 миллиона раз в день и скачивают 93 терабайта информации – почти в 10 раз больше информации, чем за год передает космический телескоп «Хаббл», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр добавил, что 93,4% сессий было выполнено со смартфонов. Еще 3,1% используют планшеты, 2,9% – ноутбуки.

Сеть действует в перегонах 263 станций подземки и МЦК. В тоннелях работают 1082 базовые станции, длина кабеля составляет более 880 километров. Всего точек Wi-Fi в вагонах метро около 6 тысяч.

Собянин отметил, что в прошлом году для пассажиров ввели функцию просмотра короткой рекламы при подключении к Wi-Fi для поездок до 7 минут. Число таких сессий в декабре составило 22,7%.

Мэр добавил, что в 2020 году завершат модернизацию инфраструктуры. Для связи с поездом устанавливается радиооборудование, обеспечивающее скорость передачи данных до 200 Мбит/с, а в перспективе скорость может быть и выше. Собянин подчеркнул, что бесплатный Wi-Fi является стандартом для всех проектов, включая МЦД.