РИАМО(КОТЕЛЬНИКИ) - 31 янв. В подмосковных Котельниках возле гипермаркета «Максидом» для защиты от любителей дрифта установили бордюрный камень, сообщается в Instagram-аккаунте отдела потребительского рынка администрации муниципалитета.

В последнее время на парковке магазина «Максидом» участились случаи дрифта. Ночью приезжают автомобили и шумят до утра. Жители соседних домов обратились к главе города Андрею Булгакову и попросили принять меры.

«В настоящий момент были приняты оперативные меры по установке бордюрного камня по периметру. В дальнейшем будет вынесен вопрос на рассмотрение вышестоящему руководству по установке шлагбаума», - говорится в сообщении.