РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 янв. Врачи первой городской больницы Красногорска помогли пожилому пациенту с птозом - опущением верхнего века, говорится в сообщении пресс-службы лечебного учреждения.

Одним из направлений офтальмологического отделения Красногорской городской больницы №1 являются операции на придаточном аппарате глаза, в том числе по устранению птоза верхнего века. В КГБ №1 обратился 76-летний мужчина, который испытывал значительный дискомфорт от опущения верхнего века.

«Пациенту была проведена операция по устранению птоза верхнего века с блефаропластикой. Результаты были видны сразу же после операции: глаз открылся, веки полностью смыкаются. Планируется операция на втором глазу, а в дальнейшем замена хрусталика в обоих глазах», - сообщила офтальмолог КГБ №1 Мария Петрова.

Она пояснила, что птоз верхнего века – распространенная патология среди пациентов среднего и старшего возраста. Человек открывает и закрывает глаза благодаря мышцам. С годам их функции нарушаются и происходит опущение века - это и есть птоз. Лечение такого типа патологии осуществляется исключительно хирургическим путем.

«Птоз верхнего века - патология, которая снижает качество жизни пациента. Человек с птозом имеет ограниченное верхним веком поле зрения, что нарушает в первую очередь его социальную адаптацию: вождение машины, возможность работать на некоторых видах работы», - добавила Петрова.