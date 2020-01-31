РИАМО - 31 янв. Составлен топ лучших зимних гастрономических фестивалей в России для путешествий в феврале этого года, в список попал подмосковный фестиваль чая «Самоварное настроение», говорится в сообщении пресс-службы туристического портала «Турстат».

«Фестивали еды в Ижевске, Клину, Севастополе, Калининграде и Улан-Удэ возглавляют список гастрономических событий последнего месяца зимы», — говорится в сообщении.

В топ-5 вошли фестиваль «Всемирный день пельменя» в Ижевске, «Самоварное настроение» в Клину, ресторанный фестиваль «Крым на тарелке» в Севастополе, «Праздник длинной колбасы» в Калининграде и праздник буузы «Буузын Баяр» в Улан-Удэ.

Рейтинг составили на основе популярности и уникальности событий.

Фестиваль «Самоварное настроение» пройдет 8 февраля в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий». В программе - конкурсы, игровые и дегустационные площадки, квесты, детская анимация, тематические фотозоны, фолк-шоу-программа.

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