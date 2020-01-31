РИАМО - 31 янв. Столичные следователи проверят информацию СМИ о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетней девочки, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным СМИ, 15-летняя девочка обратилась в органы полиции и сообщила о том, что ее родители злоупотребляют спиртным, а также оставляют одну на длительное время. Девочка вынуждена жить у друзей.

«По фактам, изложенным в публикации СМИ, следственными органами <…> организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время ребенок направлен в медицинское учреждение до выяснения всех обстоятельств», – сказала Иванова.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям родителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.