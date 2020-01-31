РИАМО - 31 янв. Сергиев Посад является самым популярным туристическим направлением Подмосковья, а также духовной жемчужиной России, у городского округа большие туристические возможности, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Именно здесь находится достояние ЮНЕСКО — Троице-Сергиева лавра, которая была основана Сергием Радонежским почти семь веков назад. Это величественный комплекс из полусотни архитектурных шедевров. Однако это далеко не единственное, что можно посмотреть в Сергиево-Посадском округе.

«В Сергиевом Посаде есть, что посмотреть не только верующим, но и любителям раннемосковской школы архитектуры. Здесь можно попробовать знаменитую лаврскую медовую коврижку, ее готовят из пряничного теста по старинному монашескому рецепту», - говорится в материале.

Так, здесь находится колыбель русского модерна – усадьба Абрамцево и музей «Дом мамонта». Также одним из интересных мест является музей советского детства, в коллекции которого собраны игрушки, куклы, музыкальные инструменты, диафильмы и многое другое — более 2 тысяч экспонатов. Еще один необычный музей посвящен истории русского мыла, здесь можно узнать секреты производства ароматной продукции.

В Сергиевом Посаде находится музей игрушек Николая Бартрама, он располагается в здании бывшего коммерческого училища — старинном особняке из красного кирпича над Келарским прудом. В нем собраны экземпляры со всего мира.

Кроме того, всего в паре километров от города расположен целебный водопад Гремячий ключ, здесь же находится источник преподобного Саввы Сторожевского. Также можно посетить Гефсиманский черниговский скит — мужской монастырь с подземными кельями.

Старую утварь и раритетные предметы можно найти в частном музее крестьянского быта «Жили-были». Кроме того, гости города могут посетить дом известнейшего советского поэта Виктора Бокова. Одна из самых интересных экспозиций также собрана в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике, который академик Лихачев называл «Эрмитажем русской культуры».

В Сергиевом Посаде можно не только познакомиться с русской культурой, но и с русской природой. Одна из самых притягательных локаций — питомник «Дом Енота», который представляет из себя нечто большее, чем просто контактный зоопарком.

«Это нечто большее — место, где симпатичные животные чувствуют себя настоящими хозяевами, а вы — лишь гостями. Расположенный на территории частного коттеджа, енотник предоставляет вам полную свободу действий — хвостатых-полосатых можно брать на руки, чесать, кормить, выгуливать, катать на шее, искупать или покатать в ведре», - отмечается в материале.

Здесь можно познакомиться с милыми зверями, посетить «Музей енота», купить книгу о полоскунах или даже взять такого непоседу к себе домой.

Всем без исключения гостям будет интересно посетить и «Дом Хаски», где можно кататься на собаках в любое время года — есть и зимние нарты, и летние конструкции на колесах. Можно и просто пообщаться с животными.

«Инструкторы расскажут вам о ездовых породах, о волках, гибридах собаки и волка (в питомнике, кроме хаски, также обитают волкособы), о том, как правильно запрягать упряжку. Купить щенка или подрощенного пса тут тоже можно. Все собаки — от титулованных производителей, с отличными родословными», - добавляется в материале.

Летный клуб «Воздушный конь» подарит возможность обучиться премудростям свободного парения. В Хомякове под Сергиевым Посадом на прекрасно оборудованном водоеме с мостками, навесами от непогоды и домиками для ночлега можно вдоволь порыбачить.

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