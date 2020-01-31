РИАМО - 31 янв. Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения сыновьям бизнесмена Бориса Минца – Дмитрию и Александру, они обвиняются по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщил журналистам в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых избрана на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции последних на территорию РФ, либо с момента задержания их на территории РФ», — сказал представитель пресс-службы суда.

Братья в настоящий момент объявлены в межгосударственный розыск. Рассмотрение ходатайства в отношении самого Бориса Минца отложено на 3 февраля.

Минц в 2017 году входил в список богатейших россиян по версии журнала Forbes с состоянием в 1,3 миллиарда долларов. По данным СМИ, экс-совладелец банка «Открытие» покинул Россию в настоящее время находиться с семьей в Великобритании.