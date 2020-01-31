РИАМО - 31 янв. В магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский» 3, 5 и 6 февраля пройдут презентации книги кинопродюсера Екатерины Кононенко, книги «Пеку полезное. Волшебные десерты без белых муки и сахара» и встреча с бизнесменом и филантропом Оскаром Хартманном, говорится в сообщении пресс-службы сети «Читай-город».

«Совсем скоро известный кинопродюсер Екатерина Кононенко представит читателям свою книгу «Продюсер. Инструкция по применению, или к чему приводят мечты». Эта книга о том, откуда берутся идеи в кино, как снять собственный фильм, с чего начинаются съемки, как сделать проект коммерчески успешным, что такое съемочная команда и кто за что отвечает», — говорится в сообщении.

Кононенко на встрече не только расскажет о книге, но и ответит на вопросы своих читателей. Встреча состоится 3 февраля в 19:00.

Бизнесмен, филантроп, спортсмен и автор книги «Делай просто! Просто делай!» Оскар Хартманн встретится с читателями 5 февраля в 19:00. Хартманн — один из самых востребованных спикеров в России и за рубежом. Он основал более 10 компаний, вошел в топ-1000 богатейших жителей Германии, стал успешным YouTube-блогером, побил мировой рекорд в гребле на 100 метров, а еще написал книгу, которая уже в предзаказе разошлась тиражом 10 тысяч экземпляров.

Во время встречи Хартманн расскажет, почему важно не только учиться, но и разучиваться, как задавать правильные вопросы и где искать ответы, почему не всякая активность может считаться деятельностью.

Шестого февраля в 19:00 пройдет презентация книги «Пеку полезное. Волшебные десерты без белых муки и сахара». Авторы книги — healthy-кондитеры, преподавательницы крупнейшей школы полезной выпечки Awakengame.ru Елена Богданова, Катерина Счастливая и Марина Мелконян. Они сами расскажут, как делать не только божественно вкусные, но и абсолютно полезные сладости без глютена, лактозы, сахара и угрызений совести.

Все встречи пройдут в магазине «Читай-город» на четвертом этаже ТРЦ «Европейский».