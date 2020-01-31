РИАМО - 31 янв. В аптеках Москвы повысился спрос на медицинские маски, при этом дефицита масок не наблюдается, сообщили РИАМО сотрудники столичных аптек.

Первые заражения из-за коронавируса начались середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Сейчас инфекцией заражены около 10 тысяч человек, умерло более 200 человек. Эпидемия коронавируса названа медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

«Спрос действительно на медицинские маски есть. На данный момент в наличии в достаточном количестве», - сказала сотрудница аптеки на северо-западе Москвы.

Также спрос на медицинские маски подтвердили в аптеке Asna на севере столицы. Кроме того, в сотрудница аптеки Pharmacy ILAN в центре города отметила, что продажи масок увеличились, но дефицита нет. Она уточнила, что маски продаются в упаковках по пять штук, стоимость одной упаковки составляет 30 рублей.

«Ажиотажа не замечаю, но спрос до вируса и сейчас — конечно, увеличился», - добавила представительница аптеки на востоке Москвы.

Ранее врач-терапевт общей практики медицинской клиники «Одонт» Амина Кузамишева рекомендовала для профилактики коронавируса следить за личной гигиеной, не контактировать с человеком с температурой и соблюдать режим питания.

Симптомами заболевания из-за китайского коронавируса могут быть острая респираторная вирусная инфекция легкого течения, пневмония без дыхательной недостаточности, сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок.