РИАМО - 31 янв. Транспортный комплекс Москвы взял главную награду международной премии Transport Ticketing Global за «Лучшую умную билетную систему – 2020», которая проходила в Лондоне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы боролись за первое место с серьезными конкурентами. Среди них крупнейшая британская транспортная компания Arriva, немецкие железные дороги Deutsche Bahn, оператор железнодорожного транспорта Манчестера», – написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, как отдельный проект карта «Тройка» вошла в список финалистов в номинации «Лучшая технология».

Мэр добавил, что кроме билетной системы, жюри отметило проект Единого диспетчерского центра московского метро среди «Лидеров цифровизации» и передовые клиентские сервисы подземки.