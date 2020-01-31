РИАМО - 31 янв. В столице в 2020 году достроят китайский деловой центр «Парк Хуамин» на улице Вильгельма Пика, владение 14 на северо-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Центр строят за счет инвестора. Строительство вошло в завершающую фазу. Ведется отделка помещений гостиницы, апарт-отеля, офисного здания. Идет прокладка внутренних инженерных коммуникаций и благоустройство территории. На объекте работает около 300 человек», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Комплекс будет иметь переменную этажность, общая площадь – 100 тысяч квадратных метров. Запроектировано 22-этажное здание пятизвездочной гостиницы на 340 номеров, а также апарт-отель на 12 этажей и 100 апартаментов, четырехэтажный корпус общественного назначения, 21-этажное офисное здание.

Также появится двухуровневая подземная стоянка на 642 места, а рядом с центром – традиционный китайский парк с элементами инфраструктуры.

Антосенко добавил, что Мосгосстройнадзор контролирует строительство и в ходе проверок выдает предписания об устранении нарушений.