РИАМО - 31 янв. В столичном районе Зюзино стартовало строительство трех домов по программе реновации жилфонда, сейчас ведутся подготовительные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Новостройки будут расположены по адресам: Севастопольский проспект, владение 79; Черноморский бульвар, владение 22, корпус 2; улица Керченская владение 20, корпус 1. В настоящее время на объектах идут подготовительные работы: ограждение стройплощадки, устройство бытового городка и временных дорог, началась разработка котлована. Ввод в эксплуатацию зданий планируется в 2022 году», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом на Севастопольском проспекте будет иметь одну секцию. Фасады отделают клинкерной облицовочной плиткой и пиленым фасадным кирпичом. В доме будет 115 квартир, из них 45 однокомнатных, 30 двухкомнатных, 40 трехкомнатных. Общая площадь квартир составит почти 6,8 тысячи квадратных метров.

В новостройке на Черноморском бульваре будет 129 квартир, из них 57 однокомнатных, 32 двухкомнатных, 40 трехкомнатных. Общая площадь квартир – более 7,2 тысячи квадратных метров. Дом будет иметь две секции переменной этажности. Фасады облицуют клинкерной плиткой и керамическим облицовочным кирпичом.

Здание на улице Керченская односекционное и рассчитано на 120 квартир (однокомнатных – 20, двухкомнатных – 80, трехкомнатных – 20). Общая площадь квартир составит более 7 тысячи квадратных метров. Фасады здания отделают клинкерной плиткой и керамическим пиленым кирпичом.

Первые этажи всех новостроек будут нежилыми, их отдадут под магазины, аптеки, кружки для детей и тому подобное.

Новостройки оборудуют системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Придомовые территории благоустроят, там появятся детские и спортивные площадки. В дополнение к подземным одноэтажным парковкам предусмотрены места на открытых плоскостных стоянках, в том числе и для маломобильных людей.

«Всего в Юго-Западном округе в программу реновации включено 520 жилых домов общей площадью 1,98 миллиона квадратных метров, утверждено 48 «стартовых» площадок. В районе Зюзино новые квартиры получат жители 182 жилых домов, для начала переселения подобрано 48 стартовых площадок», — отметил Загрутдинов.