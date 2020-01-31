РИАМО - 31 янв. Абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина покаталась на горных лыжах в центре активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева» в деревне Шуколово и посетила музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре, говорится в сообщении пресс-службы комитат по туризму Московской области.

«Все! Зарядилась! Зима в Подмосковье все-таки есть! Накаталась на горных лыжах! Кайф! И прям счастье! Встретилась с другом – Леонид Тягачев, спасибо большое! Настроение теперь отличное!», – написала спортсменка в Instagaram.

Также чемпионка съездила в музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре и посетила выставку картин Марка Шагала.

«Как меня поразили картины Марка Шагала. Просто до мурашек! Съездила в «Новый Иерусалим» на выставку «Шагал: между небом и землей», это под Истрой. Приятное путешествие! <…> Очень интересные экскурсоводы, молодые, компетентные. Возьмите, не пожалеете. Это совсем не дорого. Всего 550 рублей вместе с билетом на вход», – отметила Рагозина.

На выставке «Шагал: между небом и землей» представлено 239 работ Марка Шагала из музеев и частных коллекций России, Франции и Беларуси, в их числе графика, живописные полотна, гобелены. Это второй международный проект музея «Новый Иерусалим».

Как провести зиму в Подмосковье>>