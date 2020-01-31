РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Общественная палата Подольска поможет решить жителям округа вопросы с неправильным начислением квартплаты и недостаточным отоплением, а также примет меры для защиты 82-летней женщины, которую выживает из квартиры зять, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель председателя общественной палаты Подольска Александр Бобков.

30 января общественная палата Подольска провела очередной прием граждан. Всего на прием было записано восемь человек, а пришли только шесть.

«Большая часть обратилась по вопросам ЖКХ, мы взяли эти вопросы на контроль. Жителей интересовали неправильно начисленная оплата за услуги ЖКХ и недостаточное отопление в квартирах. Также за защитой обратилась 82-летняя женщина, которую выживает из дома зять», – сказал Бобков.

По его словам, жительница Подольска 1938 года рождения подарила свою долю в квартире дочери, которая вышла замуж. Теперь супруг дочери терроризирует бабушку и хочет приватизировать квартиру себе. Женщина боится, что в итоге ее зять вообще всех выгонит из квартиры.

«Женщина уже обращалась к нам в июле, мы посоветовали ей обратиться в полицию с заявлением на преследования. Но она побоялась это сделать самостоятельно, и теперь этот вопрос в полиции поднимет наш представитель», – добавил Бобков.

Также представитель общественной палаты наметил выезд на улицу Володарского по просьбе жительницы, которая просит перекрыть дорогу, проходящую мимо ее дома, так как движение слишком интенсивное и угрожает пешеходам.

«Вопрос жителями поднимался ранее, и на улице Володарского после 24 февраля планируют установить знак «Одностороннее движение». Надо подождать, посмотреть, как изменится ситуация. Мы проконтролируем, чтобы знак установили. Наш представитель также выедет на место и посмотрит сложившуюся ситуацию, есть ли тротуары для пешеходов или проходит сплошная дорога, возможно ее стоит расширить и выделить больше места пешеходам», – заключил Бобков.