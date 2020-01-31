РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Привлечение водителей к административной ответственности за превышение скоростного режима, зафиксированное средствами фото- и видеофиксации в горокруге, законно, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Подольска Андрей Орешкин.

В городскую прокуратуру часто поступают обращения граждан с просьбой проверить законность применения технических средств фото- и видеофиксации для нарушений скоростного режима. Заявители интересуются вопросами законности привлечения к административной ответственности за превышение скоростного режима, зафиксированное с применением метода измерения и вычисления средней скорости движения.

«Применяемая в Подольске фото- и видеофиксация правонарушений с использованием технологии определения средней скорости движения требованиям федерального законодательства не противоречит», – сказал Орешкин.

По его словам, подобная практика являлась предметом проверок органов прокуратуры РФ. По результатам проверок сделаны выводы о том, что в соответствии с кодексом РФ об административных правонарушениях поводом к возбуждению дела об административном правонарушении является фиксация административного правонарушения в области дорожного движения, совершенного с использованием транспортного средства, а также работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

При этом системы измерения и вычисления средней скорости движения транспортных средств должны иметь свидетельства о прохождении проверки и соответствовать требованиям законодательства, предъявляемым к специальным техническим средствам.

Постановления должностных лиц органов ГИБДД по делам об административных правонарушениях, зафиксированные в ходе эксплуатации указанных систем измерения, содержат все необходимые сведения о правонарушении, в том числе о времени и месте его совершения, а также скорости движения автомобиля. При этом информация о средней скорости движения транспортных средств в данных постановлениях не отражается, так как технические особенности и методы ее определения законодательством не предусмотрены.

По мнению судебных органов, указанные факты, а также отсутствие самого понятия «средняя скорость движения» в правилах дорожного движения РФ, утвержденных постановлением правительства РФ, не является основанием для освобождения лица от административной ответственности.