РИАМО – 31 янв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что угроза появления и распространения в стране китайского коронавируса существует, сообщает Газета.ru.

«Проблема признана широко и официально. Проблема <…> вызывает серьезную озабоченность. Это та проблема, которая является поводом для специальных мер», — сказал Песков.

На данный момент в России случаев заражения вирусом не зафиксировали, добавил он.

«Угроза действительно сохраняется», – заключил Песков.

От нового китайского коронавируса 2019-nCoV уже умерло свыше 200 человек, число заболевших составляет 10 тысяч человек. Эпидемия коронавируса названа медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

Первые заражения начались середине декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая.