РИАМО - 31 янв. На дорогах Москвы появились еще 35 камер видеонаблюдения, их установили в местах, где часто образовываются пробки и случаются аварии, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«Расположение всех комплексов фотовидеофиксации можно посмотреть на Едином транспортном портале (http://transport.mos.ru)», — говорится в сообщении.

Пять камер в том числе появились на Варшавском шоссе, по одной на проспекте 60-летия Октября, 9, Крутицкой набережной, 7, в 1-ом Кожуховском проезде, на Ленинском проспекте, 63, три по улице Симоновский Вал, две по улице Автозаводская, три по Университетскому проспекту.

Ранее в январе в Москве установили 68 камер, в том числе на Калужском шоссе, Ленинградском шоссе, Рязанском проспекте, Профсоюзной улице, Варшавском и Щелковском шоссе, а также шоссе Энтузиастов.