РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 янв. Более 35 преступлений совершили несовершеннолетние в Мытищах в прошлом году, следует из презентации, составленной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав горокруга.

В прошедшем году состоялось 36 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Мытищи.

В документе «Об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Мытищи в 2019 году и межведомственных задачах на 2020 год» указано, что 37 преступлений совершено несовершеннолетними в Мытищах в 2019 году. Из них 24 человека являются местными жителями, 13 человек – иногородние. На профилактическом учете состоит 457 семей. 370 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и за распитие алкогольной продукции детьми до 16 лет.

Как следует из данных материала, к административной ответственности привлекли 100 подростков: 40 – за употребление спиртных напитков, 22 – за нарушения на железной и автомобильной дороге, 12 человек – за курение, 8 совершили мелкое хищение, 5 – мелкое хулиганство, 1 человек привлечен за употребление наркотических средств, остальные – за иные правонарушения. В прошедшем году 50 детей было возвращено родителям. 310 сообщений, содержащих сведения о семейном неблагополучии, поступило от граждан. 96 семей «группы риска» снято с профилактического контроля комиссии, в том числе 52 – с улучшением обстановки в семье.

Как следует из данных документа, в 214 семьях родители эпизодически употребляют спиртные напитки, в 29 семьях родители имели или имеют наркотическую зависимость.