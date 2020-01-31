РИАМО - 31 янв. Главный редактор Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Максим Шарапов и коллектив агентства получили благодарственное письмо от начальника Главного управления МЧС России по Московской области Сергея Полетыкина.

Начальник подмосковного главка МЧС России вручил благодарственное письмо, адресованное главному редактору и коллективу агентства, руководителю пресс-центра РИАМО Марии Дмитриевой.

«Год был сложным. Это и трагический май - 5 мая возгорание самолета в Шереметьеве. И площадные крупные пожары, май и июнь были жаркими. Две недели боролись с пожарами в Луховицах и Егорьевске. Наши силы и средства заходили в Рязань, чтобы огонь не распространился. Сработали хорошо. <...> Мы сообща с вами (СМИ - ред.) победили всех», - сказал Полетыкин.

Он отметил, что в регионе наблюдаются положительные тенденции в ситуации с техногенными пожарами, в том числе снижается число погибших.

Полетыкин выразил благодарность РИАМО за активное взаимодействие по информированию населения Московской области и освещение вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

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