РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 янв. Детский сад на 320 мест могут построить на улице Чкалова в поселке Нахабино Красногорска до 2022 года, сообщил представитель администрации горокруга.

Одна из пользователей Instagram iuliya1992 пожаловалась в комментариях к посту главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной на нехватку мест в детских садах поселка Нахабино и попросила помощи в решении этой проблемы.

«В районе улицы Чкалова в поселке Нахабино в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» планируется разместить муниципальный детский сад на 320 мест со сроками проектирования и строительства 2020-2022 годы», – сказал представитель администрации.

Он отметил, что в настоящее время проблема со школами и садами в Нахабине действительно существует. Учитывая высокую значимость вопроса, администрация горокруга Красногорск совместно с правительством Московской области ведет работу в данном направлении.

«Уже начали проектировать общеобразовательную школу на 550 мест по улице Молодежной. Также идет предпроектная подготовка и межевание земельного участка для размещения нового здания лицея №1 на 825 мест по улице 11 Саперов в Нахабине», – добавил представитель.

Кроме того, по его словам, в соответствии с графиком строительства в ЖК «Красногорский» в IV квартале 2021 года должны построить муниципальную школу на 900 учащихся с блоком дошкольного образования на 150 мест.

«Но в связи с тем, что работы по строительству до сих пор не начаты, сотрудники администрации городского округа Красногорск подготовили и направили в адрес застройщика претензию с требованием предпринять необходимые действия для получения разрешения на строительство школы и приступить к строительным работам», – пояснил представитель.