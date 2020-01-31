РИАМО - 31 янв. Новая образовательная программа о современных технологиях производства овощей «Зеленый урок» стартовала в школе подмосковной Электростали, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Образовательный проект действует с начала этого года. Его разработали и представляют школьникам региона сотрудники подмосковного агрокомплекса «Иванисово». Это цикл просветительских лекций для молодежи о современных технологиях производства овощей, культуре здорового питания и продовольственной безопасности государства», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Первая встреча прошла с учениками 11 класса средней школы №15 Электростали.

«В гости к старшеклассникам пришли агрономы тепличного комплекса. Общение прошло в свободной форме вопросов и ответов. Ребята посмотрели видеофильм и послушали рассказ о современных технологиях по непрерывному выращиванию овощных культур в защищенном грунте», – отметил Разин.

По словам агронома и кандидата наук Даниила Федорова, школьники узнали, к примеру, что в промышленных теплицах используется система искусственного досвечивания, правильное освещение – это гарантия хорошего урожая.

В пример приводились подмосковные теплицы, где приходится использовать большое количество искусственного света. В агрокомплексе «Иванисово» на площади 20,5 гектаров сегодня применяется 65 тысяч светильников с натриевыми лампами высокого давления мощностью 600 ватт каждая.

Агрономы также рассказали ребятам о высококачественных семенах, которые используются в производстве овощей, методах биологической защиты растений с помощью специальных насекомых, натуральном способе опыления посредством шмелей и многое другое.

«Школьники теперь знают, что позволяет круглогодично выращивать в теплицах овощную продукцию высокого качества. Для кого-то это познавательные лекции, а кто-то всерьез заинтересуется профессией и пополнит ряды наших аграриев. В течение года планируется более 20 подобных «Зеленых уроков» в школах Подмосковья», – заключил Разин.