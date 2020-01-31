РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 янв. В деревне Болтино городского округа Мытищи ведутся работы по строительству школы на 600 мест, сообщается на сайте администрации городского округа.

На территории деревни Болтино реализуется проект жилой застройки ЖК «Мытищи Лайт», который включает в себя 12 жилых домов, торговый центр, школу и детский сад. В данный момент достраивается общеобразовательная школа. На совещании в рамках строительного дня обсудили вопросы по этапам строительства образовательного учреждения.

«Строительство ведется с опережением срока. Погода позволяет. 15 марта будут закончены монолитные работы. Школа расположена в центре жилого комплекса, как и детский сад, что создает комфорт для жителей. Школа рассчитана на 600 учащихся. Здание переменной этажности – 3-4 этажа. Общая площадь более 10 тысяч квадратных метров. На территории школы предполагаются спортивный зал, беговая дорожка, поле для мини-футбола», – сказал заместитель генерального директора ООО «СФД» Сергей Дворак.

Он добавил, что предусмотрены соглашения о реализации инвестконтракта, равномерное введение жилых домов соответственно со строительством школы. Проектом предусмотрена сдача школы с минимальным набором оборудования - мебель, оргтехника. Завершение строительства планируется к концу 2020 года.