РИАМО - 31 янв. На территории Московской области на железнодорожных путях в 2019 году погиб 391 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Основной причиной травматизма является хождение по так называемым «народным тропам». По этой причине погибло 285 человек. Наиболее аварийными железнодорожными направлениями являются Рязанское, на котором погибло 76 человек, Белорусское, где погибло 44 человека и Горьковское – 41 погибший.

«Для предупреждения и профилактики железнодорожного травматизма министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья создана межведомственная рабочая группа, которая обследует железнодорожные пути, разбирает каждый смертельный случай и выявляет причины», – говорится в сообщении.

Кроме того, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в «Рейтинг 50», по которому оценивается эффективность муниципальных образований, добавлен показатель снижения смертности на железнодорожной инфраструктуре. На сегодняшний день обследована вся железнодорожная сеть региона, а также организовано информирование о смертельных случаях в СМИ.

В местах с наибольшей смертностью планируется строительство пешеходных переходов через пути, благоустройство прилегающей территории, строительство ограждений на путях в границах населенных пунктов и перекрытие подходов к тропинкам, которые протаптывают жители.

ОАО «РЖД» предложено подключение к Единому центру управления регионом, чтобы оперативно получать и реагировать на жалобы граждан, согласовывать все планы по строительству и ремонту пешеходных переходов и железнодорожных переездов. Все предложения будут направлены в ОАО «РЖД» и муниципалитеты.