РИАМО - 31 янв. Отдельный пожарный пост откроют в подмосковном Реутове на Юбилейном проспекте, чтобы ускорить приезд пожарных машин в микрорайон Новокосино-2, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Ранее в редакцию РИАМО поступило письмо от жителей микрорайона Новокосино-2, которые сообщили, что на земле, выделенной под строительство станции скорой помощи, пожарного депо, планируют построить многоквартирные дома. При этом ждать приезда пожарной машины приходится около 40 минут.

«Эту проблематику мы знаем, неделю назад мы встречались с главой Реутова. Может, это и правильное решение (построить многоквартирные дома - ред.), чтобы обманутых дольщиков расселить. <...> Проблематика была им обозначена, мы с главой решили так. Там есть отдел внутренних дел, где есть площади. Мы с реутовской части переводим туда один расчет (по адресу Юбилейный проспект, 54, - ред.), это будет отдельный пост, чтобы прикрыть, это на время, <...> чтобы 40 минут не ездить», - сказал Полетыкин журналистам.

Он отметил, что также в этом микрорайоне планируют построить пожарно-спасательное депо.

«Глава Реутова будет искать новую площадку для строительства, планируем в 2022 году начать строительство быстровозводимой конструкции», - заключил Полетыкин.

Кроме того, в июне в подмосковном Реутове откроется после реконструкции Реутовская спецчасть по тушению особо крупных пожаров. Там будут большой гараж для техники, современная теплодымокамера, гостиничный комплекс.