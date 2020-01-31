РИАМО - 31 янв. Чертановский районный суд Москвы вынес приговор пятерым участникам организованной группы, обвиняемым в вымогательстве денежных средств у частных извозчиков в столице, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Пять мужчин в возрасте от 30 до 60 лет были задержаны в мае 2018 года. Злоумышленники под угрозой применения насилия и уничтожения транспорта требовали от водителей деньги за возможность беспрепятственно перевозить пассажиров по городу. По данному факту возбудили дело по статье «Вымогательство».

«Суд признал участников организованной группы виновными в совершении указанного преступления и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», – говорится в сообщении.