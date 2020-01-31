РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 31 янв. Спортсмены из подмосковных Люберец 1 и 2 февраля примут участие в первенстве Москвы по тхэквондо, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«1 и 2 февраля люберецкие спортсмены поборются за медали на первенстве города Москвы по тхэквондо. 107 воспитанников люберецкого клуба «Дан-Гун» выступят на соревнованиях. Желаем им вернуться домой с победой», – сказал председатель спорткомитета администрации Владимир Сурков.

Мероприятие пройдет в Московском центре боевых искусств (МЦБИ) по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом 118, корпус 1.