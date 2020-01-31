РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 янв. Юниорская команда академии имени Петрова из Красногорска уступила со счетом 1:4 столичным «Крыльям Советов» в матче плей-офф открытого первенства Москвы по хоккею, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Матч состоялся на льду Красногорск Арены имени Владимира Петрова 30 января.

«Соперниками ребят из «Академии Петрова» выступил столичный клуб «Крылья Советов». Болеть за наших пришли почти 900 человек. Окрыленные поддержкой трибун, красногорцы буквально смели оборонусоперника и наш форвард Данила Трофимов открыл счет. Однако после этой шайбы забивали только соперники. Итоговый счет - 1:4 в пользу гостей», – говорится в сообщении.

Красногорская команда закончила выступление в турнире.

«Для нас это первый сезон, попали в плей-офф и, на мой взгляд, выступили достойно, просто не хватило везения. В команде ребята из Красногорска, Воронежа, Хабаровска. В следующий раз должны лучше играть», – подчеркнул главный тренер юниорской команды «Академия Петрова» Андрей Сорокин.

Во время игры не обошлось без стычек, и даже драк.

«Капитан хоккейной команды округа Егор Верховых отметил, что матч вызвал сильные эмоции и, возможно, для победы им не хватило дисциплины. Ждем нового сезона и болеем за красногорскую команду!» – заключается в сообщении.