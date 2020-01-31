РИАМО - 31 янв. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов встретится с представителями бизнеса региона 6 февраля в Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Мероприятие начнется в 9:30. На встречу приглашаются бизнес-сообщество Богородского городского округа и соседних муниципалитетов.

«Встреча пройдет в администрации городского округа, по адресу: город Ногинск, улица Советская, дом 42», – говорится в сообщении.

Для участия необходимо заполнить анкету до 12:00 5 февраля по ссылке, а также оставить вопрос, который планируете задать.