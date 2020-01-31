РИАМО - 31 янв. В связи со снегопадом за прошедшие сутки на дороги Подмосковья для очистки и обработки проезжей части вышли около 1,2 тысяч единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В первую очередь дорожники обрабатывали участки с высокой интенсивностью движения, а также мосты, путепроводы, эстакады, крутые повороты, спуски и подъемы.

«За минувшие сутки дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами более 32,1 тысячи километров дорог регионального и муниципального значений. Более 1,4 тысяч спецмашин находились на ночном дежурстве, осуществляя мониторинг дорожной ситуации», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковье Алексей Гержик.

Больше очистили и обработали дорог в Домодедове, Серпухове, Пущине, Протвине, Чехове, Подольске, Ступине, Серпухове, Ленинском округе — свыше 3,7 тысяч километров региональных дорог. Это наибольший объем за сутки по региональной сети.

«Среди муниципалитетов большой объем работ провели в Коломенском городском округе (1 тысяча километров), городском округе Солнечногорск (570 километров), округе Химки (491 километр)», — добавляется в материале.