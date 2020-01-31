РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. Многофункциональный центр (МФЦ) городского округа Балашиха лидирует в Московской области по количеству принятых заявлений в 2019 году, их число составило 595 тысяч, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

По итогам прошлого года в центрах «Мои Документы» региона зарегистрировано 22,8 миллиона обращений по 326 государственным и муниципальным услугам, а операторы горячей линии ответили на 3,3 миллиона звонков.

«Лидером по количеству принятых заявлений в 2019 году остается МФЦ городского округа Балашиха, где было зарегистрировано 595 тысяч обращений. Наиболее популярные категории вопросов – регистрация прав на недвижимость, оформление социальных карт, создание и восстановление учетной записи на портале госуслуг», – говорится в сообщении.

Московская область продолжает занимать лидирующие позиции в рейтинге по эффективности организации деятельности многофункциональных центров. Региональная сеть МФЦ включает 123 офиса и 249 ТОСП, что составляет 2003 окна приема заявителей.

Высокие позиции среди МФЦ Подмосковья занимают также Одинцово (501 тысяча обращений), Подольск (417 тысяч обращений), Красногорск (360 тысяч обращений) и Домодедово (293 тысячи обращений).