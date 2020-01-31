РИАМО - 31 янв. В Кузьминках двое злоумышленников в балаклавах избили безработного москвича, они забрали у мужчины сумку, в которой была большая сумма денег, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Преступление было совершено поздно вечером 29 января. Двое человек нанесли мужчине 1982 года рождения побои, опасные для жизни и здоровья, открыто похитили у него сумку, в которой находились личные документы и деньги на сумму 126 тысяч рублей, после чего скрылись», — сказал собеседник агентства.

Мужчина обратился в больницу, у него ушибленная рана правой брови, перелом костей носа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».