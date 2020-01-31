РИАМО - 31 янв. Территорию Подмосковья на 96% обеспечили пожарно-спасательными подразделениями, работа ведется точечно, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«У нас в Подмосковье действует госпрограмма «Безопасность Подмосковья», мы ее начинали в 2013 году, тогда (губернатор региона – ред.) Андрей Юрьевич Воробьев только пришел. Когда мы начинали, процент покрытия населенных пунктов пожарно-спасательными подразделениями был 77%. Сейчас мы дошли до 96%», - сказал Полетыкин журналистам.

Он отметил, что теперь работа ведется точечно.

«Программа действует, работает. Но акцент на более комфортные условия для спасателей, чтобы здания были приспособлены», - заключил Полетыкин.